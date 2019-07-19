النجم العالمي "فان دام" يلفت الأنظار في بودروم جنوب غربي تركيا

حظي الممثل العالمي "جان كلود فان دام" باهتمام السياح المحليين والأجانب في بلدة بودروم بولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، حيث يقضي عطلته.

ووصل فان دام إلى البلدة، الخميس.

وجرى استقبال الفنان العالمي بالزهور لدى وصوله الفندق من قبل موظفي ومسؤولي المنشأة.

واصطف نزلاء الفندق في طابور لالتقاط الصور مع النجم العالمي، الذى اشتهر بأفلام الحركة والفنون القتالية.

بدوره حرص فان دام على الحديث مع معجبيه، والتقاط صور السيلفي معهم.

ومن المنتظر أن يمكث الفنان العالمي الذي لفت الأنظار بتصرفاته العفوية، 5 أيام في الفندق.





