جبل إيدا.. واحة جمال تركية لا يعرفها الكثيرون

تعرف منطقة جبال "إيدا" باللغة التركية باسم "كاز داغلاري"، وتمتد هذه المنطقة عبر خليج "إدرميت"، حيث تلتقي حدود ولايتي "جناق قلعة" و"باليكسير"، وهي مكان رائع لاكتشاف القرى التقليدية والطبيعة التركية والاستمتاع بجمال بحر إيجه.

تقع سلسلة جبال "إيدا" الرائعة بين مدينتي "كوجوك كويو" و"إدرميت" في الجزء الغربي من تركيا، وتضم سلسلة الجبال هذه عشرات القرى الواقعة على التلال المحاذية للشريط الساحلي. رغم أن الكثير من القرى الجبلية المتناثرة على التلال لا تزال بمنأى عن الزوار المحليين والسياح من خارج تركيا، إلا أن بعضها الآخر صار موطناً للعديد من الوافدين إليها من إسطنبول وكذلك من المغتربين، الذين حولوا المنازل الحجرية التاريخية إلى فنادق أنيقة أو بنوا فنادقاً أخاذة تطل على الأفق.

هذه البقعة الجميلة هي أيضاً مقصد مشهور قريب من شاطئ البحر، يوفر قضاء العطلات في أكواخ صغيرة، أو في مكان مميز للتخييم على الشاطئ في واحد من عشرات المخيمات التي تنتشر على امتداد ساحل البحر من "كوجوك كويو" إلى "أسوس". كذلك تشكل المنطقة كنزاً غنياً لرحلة ممتعة ومنوعة من خلال مشاهدة المعالم التاريخية والتعرف على التقاليد العريقة إذ تضم هذه المنطقة مدينة "أسوس" القديمة وأطلال "طروادة" الشهيرة التي تقع على مسافة أبعد قليلاً، إلى جانب حمامات المياه المعدنية في "غوري"، والحديقة الوطنية لجبل "إيدا".

اكتشاف القرى:

قرية "يشيليورت"، إلى الغرب من جبل إيدا، هي أكثر قرى التلال شهرة في المنطقة، وفيها تم إعداد مسلسل تلفزيوني تركي شهير بعنوان "قره داغلار". إن المناظر الخلابة والشوارع المرصوفة بالحجارة هي كل ما تبقى تقريباً من الآثار الماضية لهذه القرية، التي أصبحت تستضيف الآن الفنادق الفاخرة والأنيقة. فيها فندق"مانيجي قصر" وفندق "جياميهان" وهما فندقان رائعان وفيهما مقاهي تلبي رغبات النزلاء اليومية. كلا الفندقين يتمتعان بتصميم داخلي مدهش، وألوان جريئة وجميلة وتفاصيل كثيرة مثل أحواض الأسماك اليابانية الفريدة، المخبأة في الداخل. كما يعد فندق "إيدا طاش كوناك" من أكثر الفنادق راحة وأناقةً، وهو مجهز بمنتجع صحي رائع، وينافس سلاسل الفنادق الأخرى المعروفة في المدينة.

إذا توجهنا شرقاً نجد قرية "أداتيبه"، وهي قرية تشتهر بأنها مسكن الإله "زيوس" الذي كان يقيم في مدخل القرية المطل بمنظر خلاب على البحر. في الواقع، يعتقد أن القرية تقع على تلة "غارغاريس" القديمة التي شهد منها الإلهان الأسطوريان هيرا وزيوس، حرب طروادة. في الوقت الذي نجد فيه الطراز المعماري لهذه القرية محميّ بشكل صارم، مما ساهم في الحفاظ على خصائصها التاريخية، تم تحويل عدد من منازلها الحجرية السابقة إلى فنادق فاخرة ومقاهي ومراكز تعليمية مثل مدرسة "أداتيبه تاش" التي تقدم دروساً في الفن للأطفال والندوات الأدبية للبالغين، كما تقدم جدولاً كاملاً من ورش العمل طوال فصل الصيف. بالمقارنة مع قرية "يشيليورت"، الفنادق الفاخرة في "اداتيبه" تبدو أصغر حجماً وأكثر بساطةً، مما يوفر أجواءاً أصيلةً وقريبةً من أجواء القرية التقليدية. بعض من أفضل الفنادق الموجودة في هذه المنطقة، فندق "إيدا بلو" وفندق "هوناب خان" و"زيوس خان"، وفندق "أدا تيبه بوتيك".

"جامليبل"، قرية تقع على قمة تل يدعى "ألتن أولوك"، والذي يقع مباشرة بين "كوجوك كويو" و"إدرميت"، في منتصف سلسلة الجبال. كأي قرية تقليدية، لا يوجد سوى عدد قليل من خيارات الإقامة هنا. ومع ذلك، فإن فندق "زيتين باغ" يعد خياراً مناسباً بما يوفره من غرف مريحة، وشرفات تطل على مناظر الأفق، بالإضافة إلى وجبات لذيذة ترضي حتى أصحاب الذوق الخاص. كذلك يعد فندق "ألباتروس داغ إيفلاري" خياراً معقولاً للإقامة، وهو يضم أكواخ خشبية مستقلة -بنغولات- تتمتع بمناظر خلابة. إن قرب "جامليبل" من حديقة "جبل إيدا" الوطنية ومنطقة "غوري" بينابيعها الحارة المجاورة، يجعلها قاعدةً ممتازةً لاكتشاف المنطقة.

تشتهر "غوري" (Güre) بينابيعها الحارة، ويوجد حولها عدد كبير من الفنادق الضخمة التي تستضيف الزوار والسائحين وتوفر لهم السكن وأيضاً مرافق نهارية يمكن من خلالها حجز حوض يحتوي على ينابيع حارة متدفقة، والاستمتاع بها في خصوصية. وإذا كنت من عشاق الغابات والسباحة في برك الغابات، والتمتع بممارسة اليوغا وغيرها من الرياضات التي تعين على صفاء الذهن، ثم المبيت في واحد من أكواخ "هيزر" (Hızır Camp) في "زيتينلي" (Zeytinli)، والذي يقدم ورش عمل ونشاطات طوال فصل الصيف، فإن هذه المنطقة بالتحديد هي ضالتك المنشودة. بالنسبة للبعض، جبل إيدا مكان مثالي لأنهم وجدوا فيه بيئة مريحة لقضاء العطلة مع أناس يتشابهون معهم في التفكير.

زيارة حديقة جبل إيدا الوطنية:

منتزه جبل إيدا الوطني، هو حديقة وطنية مخصصة لحماية الأنواع المستوطنة الكثيرة والمتنوعة من الحيوانات والنباتات في المنطقة. للقيام بزيارة شاملة للحديقة على أفضل وجه، لا بد أن يرافق الزوار دليل سياحي محترف. هناك مجموعة من المتخصصين بالإرشاد السياحي، الذين يجيدون اللغة الإنجليزية. مع ذلك، من الأفضل الحصول على الكتيب التعريفي للمكان. فيما عدا الحديقة تعتبر المرافق الأخرى نادرة، إلا أن فرصة التخييم في خيمتك الخاصة داخل الحديقة متاحة. كما يوجد عند مدخل الحديقة من جهة "زيتينلي"، مركز للزوار يعرض أفلاماً تعريفيةً عن الحديقة الوطنية.

مكافأة إضافية:

لا تفوّت زيارة متحف "تاهتا كوشلار"، المتخصص بالأعراق البشرية، الواقع في الجوار. يضم هذا المتحف مجموعة واسعة من الأدوات التقليدية والملابس والمجوهرات بالإضافة إلى معلومات حول نمط الحياة البدوية الذي كان سائداً في المنطقة.