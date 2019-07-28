إقبال كبير من الزوار على رؤية أول نمور بنغالية ولدت في إسطنبول

خرجت 3 من صغار نمور البنغال لاستقبال زوار "حديقة الأسود" في إسطنبول بعدما رأت النور قبل أكثر من شهرين.

وولد الصغار الثلاثة، في 12 مايو/أيار، وتعد أولى مواليد هذا النوع من النمور في إسطنبول.

وبمناسبة يوم النمور العالمي، الذي يصادف 29 يوليو/تموز، يحظى زوج من نمور البنغال والصغار الثلاثة، فضلا عن نمرين سيبرييين، باهتمام خاص.

وفي إطار الاحتفال بهذه المناسبة، جرى تقديم الأطعمة والألعاب المحببة لنزلاء الحديقة من النمور.

كما تلقى الصغار الثلاثة، اهتماما كبيرا من قبل الزوار، بعدما خرجت لاستقبال الضيوف لأول مرة.

وقالت الطبيبة البيطرية في الحديقة، غوكجة مروى يايلا، إن عدد النمور تتضاءل في العالم إلى حدود 3900 نمر

وأوضحت أن عدد النمور قبل قرن كان يقدر بـ100 ألف، في حين تراجع إلى نحو 5 آلاف عام 2010.

وتضم الحديقة التي تعد الأولى من نوعها في تركيا، حيوانات مختلفة من فصيلة السنوريات (القططيات) تتنوع بين الأسود والنمور والفهود.