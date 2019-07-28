شلالات "دودان" بأنطاليا التركية وجهة عشاق الجمال والطقس المعتدل

باتت شلالات "دودان" بولاية أنطاليا التركية، ذات الجمال الطبيعي الساحر، مقصدا لآلاف السياح المحليين والأجانب.

وتبعد الشلالات 10 كيلومترات عن مركز مدينة أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط جنوبي تركيا.

وزار الشلالات خلال الأشهر السبعة الماضية، حوالي 350 ألف شخص، بنسبة ارتفاع بلغت 40 %، مقارنة بالعام الماضي.

وتثير المنطقة بجمالها الساحر، فضول عشاق الطبيعة ومحبي التصوير، كما تشكل مقصدا للفارين من درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف.

ويحرص السياح على صعود السلالم لزيارة المغارة الموجودة في منطقة الشلالات التي تعد محمية طبيعية.

وفي حديث للأناضول، قال المسؤول السياحي في بلدية أنطاليا "أيدل نالان بوراك"، إن شلالات "دودان" أصبحت وجهة سياحية معروفة في المنطقة.

وأضاف أن السياح يقصدون المنطقة من مختلف دول العالم، وأن من المتوقع أن يصل عددهم إلى 650 ألف شخص، مع نهاية العام الحالي.

بدورها، أعربت السائحة الروسية "أنّا باسلافو"، عن سعادتها كونها وسط هذا الجمال الطبيعي، داعية الجميع إلى زيارته.

أما بائع الهدايا "ياسين شاكماك"، فأكد أن أعداد السياح العرب والروس شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية.