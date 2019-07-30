مقاهٍ تركية تجمع عشاق الشطرنج في منافسات محببة

من عادة السكان المحليين في شرق الأناضول أن يرتادوا المقاهي خلال أوقات الفراغ، خاصة كبار السن الذين يجدون في لقاء أقرانهم التسلية والمتعة. لكن الناس في ولاية سيعرت الشرقية، لا يجلسون إلى المقاهي المحلية بدافع التسلية فحسب، بل للعب الشطرنج والتنافس فيه.

قبل 30 عاماً افتتح في حي "القصابين" في ولاية سيعرت، مقهى "بيت الشطرنج"، وبدأ الكبار في السن يرتادونه للعب الشطرنج وممارسة ألعابٍ ذهنيةٍ أخرى. يتزاحم الهواة كل يوم في هذا المقهى، للتباري في منافسات الشطرنج الصعبة وهم يحتسون الشاي. ويعتبر السكان المحليون لعبة الشطرنج جزءاً من تراثهم الثقافي، ويعتقدون أنهم من خلال لعب الشطرنج لعدة ساعاتٍ كل يوم، يعطون مثالاً حسناً للشباب ليقتدوا بهم.

بعض مباريات الشطرنج تكون حامية الوطيس، لدرجة أن الناس يتجمعون حول اللاعبين وينتظرون الخطوة التالية بفارغ الصبر. ويقيم المقهى أيضاً بطولات دورية، لجذب المزيد من الهواة وزيادة الاهتمام بلعبة الشطرنج.

"إحسان كليج" واحد من عشاق الشطرنج الذين تعلموا كيفية اللعب في مقهى سيعرت. وقد انخرط في ممارسة اللعبة بشدةٍ، وكرّس نفسه لها كلياً لدرجة أنه أصبح لاعب شطرنج في الفريق الوطني التركي.

زار "كليج" مقهى الشطرنج لأول مرة في سيعرت قبل 22 عاماً. يومها توقف لتناول بعض الشاي، ولم يخطر في باله أن هذه الزيارة ستغير حياته. في ذلك الوقت، لم يكن يعرف كيفية اللعب. لكنه رأى رجلاً مسنّاً يلعب الشطرنج بمهارة، فبدأ يهتم باللعبة. وقال: "علمت لاحقاً أن بطولاتٍ للشطرنج تقام في هذا المقهى، لذا قررت أن أتعلم أساسيات الشطرنج وقواعده. وقد فزت بالعديد من البطولات على مدار الـ 22 عاماً. مع أني تقاعدت الآن، إلا أنني ما زلت أدرّب الشباب وأعمل كحكم في مباريات الشطرنج".

"كليج" الذي يرأس نادي شباب سيعرت للشطرنج، والذي ألف كتابين عن الشطرنج أيضاً، أوضح أنه يعمل كل يوم في مساعدة الناس من جميع الأعمار، على ممارسة لعبة الشطرنج وتعليمهم كيفية التفوق فيها.

وقال:

"إنه لأمر ممتع ومسلٍ أن تشاهد كبار السن وهم يلعبون. هم متمرسون بالفعل، وبما أنهم يلعبون كل يوم، فإنهم يكتشفون خططا ونقلات جديدة. لديهم طرقاً خاصةً بهم".

"رشيد كيزار" البالغ من العمر 78 عاماً، هو أحد رواد مقهى الشطرنج النظاميين.

وهو عامل بناء متقاعد، تعلم كيفية لعب الشطرنج في "شرناق" أثناء عمله هناك. ولأن "كيزار" خصم عنيد في لعبة الشطرنج، فقد تغلب على كل لاعبي المقهى، باستثناء لاعب واحد. يقول "كيزار" حول تاريخه في اللعب: "أمارس لعب الشطرنج منذ 55 عاماً، في أوقات فراغي. فزت بسبعة كؤوس في البطولات التي شاركت فيها خلال هذه الأعوام الطويلة. اعتدت القدوم إلى المقهى وممارسة الشطرنج يومياً، بعد صلاة الفجر".

"جندي توبراك"، البالغ من العمر 70 عاماً، هو لاعب آخر في مقهى الشطرنج. قال "توبراك" إنه تعلم كيفية لعب الشطرنج، من خلال مراقبته لجده الذي ظل يمارس اللعبة حتى وفاته عن عمر يناهز الـ 100 عام. وأوصى "توبراك" الشباب بعدم قضاء أوقات فراغهم أمام الكمبيوتر، بل أن يأتوا إلى المقهى ويشاهدوا كبار السن وهم يلعبون بمهارة وخبرة، لتعلم الحيل الذكية والخطط المميزة في لعب الشطرنج.

وقال توبراك: "الشطرنج هو شغف"، وأضاف أن رواد المقهى يدعون الناس من المدن المجاورة أحياناً، للعب والمنافسة.