إنشاء سوق جديدة لتعزيز ثقافة الشاي في ريزة التركية

أعلنت ولاية ريزة إنشاء سوق ضخمة تهدف إلى تعزيز ثقافة الشاي في الولاية الواقعة شمال تركيا في منطقة البحر الأسود، والتي تعد أشهر وأغنى منطقة في إنتاج الشاي في البلاد.

وسيتم إنشاء السوق على مساحة 9500 متر مربع، ليستضيف الزوار المحليين والأجانب بعدد من مقاهي الشاي والمطاعم وسيضم السوق متحفاً متخصصاً بثقافة المشروبات الشعبية وتاريخها.

كما ستعمل أيضاً على الترويج للمأكولات التقليدية التي تشتهر بها المدينة، وسيكون هناك متاجر لبيع المنتجات الفريدة المصنوعة محلياً.

ومن المتوقع أن يستغرق إنجاز المشروع سنة ونصف، وقد حضر حفل تدشين، رئيس بلدية الولاية "رحمي متين"، ونائب حزب العدالة والتنمية في ولاية ريزة "محمد أفجي" مع ضيوف آخرين.

يذكر أن عدد المهرجانات التي تُعنى بثقافة الطعام والشراب في تركيا قد تزايد مؤخراً. ويعتبر الشاي الجزء الأكثر أهمية في الحياة اليومية التركية، وهو جزء لا يتجزأ من ثقافة المشروبات التركية على مدى قرون.

وقد تعرف العثمانيون على الشاي قبل حوالي 140 عاماً. وحاولوا زراعته خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني، في معظم الولايات العثمانية ابتداءاً من بورصة إلى حلب، ومن آيدن إلى أرضروم. لكن المحاصيل لم تتمكن من مقاومة المناخ غير الملائم في معظم المناطق، باستثناء تلك القريبة من البحر الأسود حيث كانت الظروف المناخية أكثر ملاءمة لزراعة هذ النبتة.

وفي عام 1947 تم إنشاء أول مصنع شاي في تركيا في ولاية ريزة التي عرفت فيما بعد بعاصمة صناعة الشاي في تركيا.