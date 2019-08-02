شلالات غيرليفيك في أرزنجان.. رذاذ منعش ينسيك حرارة الصيف

يتزاحم الكثير من الزوار المحليين والأجانب، بالقرب شلالات غيرليفيك في ولاية أرزنجان التركية، حيث تنهمر المياه الشديدة البرودة، من ارتفاع 40 متراً، على السفوح الخضراء لجبال "مونزور"

تقع شلالات "غيرليفيك" على بعد 35 كيلومتراً من وسط المدينة، على حدود قرية "كاليجيك"، وتغذيها تسعة ينابيع طبيعية في سفوح جبال "مونزور". يجذب منظر الشلال وبرودة مياهه المتساقطة، الزوار في جميع الفصول. ومع ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي، يهرب الناس من حرارة الصيف للتبرد في مياه الشلالات والتمتع بنزهة جميلة في منطقة "إكشيسو" الخلابة.

"إرسين أورلو"، أحد المتنزهين في المنطقة، قال إنه أتى إلى شلالات "غيرليفيك" مع عائلته من أجل التمتع بهدوء المكان وجماله، وعبر عن إعجابه بقوله: "إنها باردة وحولها طبيعة مثالية. أريد أن يأتي الجميع لرؤية هذا المكان. ارتفعت درجة الحرارة بشكل غير طبيعي على مدى أسبوع تقريباً في إسطنبول. وبسبب الرطوبة يتزايد الشعور بالحر. لكننا الآن، نشعر بالمتعة تحت المياه الباردة المتساقطة من الشلال".

وقال "عمر يتكين"، الذي جاء من مدينة بورصة، أنه قصد منطقة "إكشيسو" للتبرد بعد الطقس الحار الذي ساد المدينة. مؤكداً أن إكشيسو تتمتع بطبيعة عذراء: "كل شيء أخضر. يتدفق الماء معطياً دفقات من الهواء البارد الذي ينقلك بعيداً عن أجواء الحر في المدينة. أوصي الجميع بزيارة هذا المكان، خاصة عندما يشتد الحر كهذه الأيام".