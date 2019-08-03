هل جربت الاستجمام على هضبة "زورقون" جنوب تركيا؟

تمثل هضبة "زورقون" في ولاية عثمانية جنوبي تركيا، وجهة للراغبين في الاستمتاع بجو منعش والاستجمام، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وتستقبل الهضبة الواقعة على ارتفاع 700 متر فوق سطح البحر، زوارا أجانب ومحليين، للاستمتاع بالهواء العليل، خاصةً في عطلات نهاية الأسبوع.

كما يزور الهضبة عشاق الطبيعة والتصوير الفوتوغرافي على مدار العام، لكان عدد الزوار يزداد بشكل ملحوظ في شهور الصيف.

رئيس جمعية الثقافة والفن والتاريخ والسياحة في ولاية عثمانية، عصمت إيبك، يقول إن الهضبة تعتبر أهم وأجمل الهضاب جنوبي تركيا.

ويضيف إيبك أن المنطقة تمتلك تاريخًا قديمًا جدًا، فضلًا عن أن مناخها العليل الذي يتسم بالبرودة صيفًا والدفء شتاءً يجعلها من الوجهات الرئيسية للراغبين في قضاء عطلات نهاية الأسبوع.

وكما أن عدد زوار الهضبة القريبة من جبال الأمانوس خلال أشهر الصيف، يبلغ أكثر من 100 ألف زائر، مشيرًا أن المنطقة تعتبر مكانًا مثاليًا للراحة والتقاط الصور.