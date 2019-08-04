تركيا.. 1.5 مليار دولار إنفاق السياح على الأحذية والملابس

بلغت إنفاقات السياح الأجانب، والأتراك المغتربين بالخارج، في تركيا، على شراء الملابس والأحذية، مليارا و548 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2019.

وبحسب معلومات عزتها الأناضول إلى معطيات هيئة الإحصاء التركية، فإن إنفاقات السياح والمغتربين الأتراك، بلغت 537 مليون دولار، على الخدمات الصحية.

وأشارت نفس المعطيات، إلى إنفاق السياح والمغتربين 545 مليون دولار، على شراء الهدايا، و438 مليون دولار على خدمات الإقامة، خلال نفس الفترة.

وتظهر المعطيات انخفاض إنفاقات الأتراك خلال جولاتهم الخارجية، بنسبة 21 في المئة، مقارنة بنفس الفترة في 2018، حيث بلغت مليارين و100 مليون دولار.

يُذكر أن إيرادات السياحة في تركيا، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي، 12 مليار و603 مليون دولار، بحسب معطيات أصدرتها هيئة الإحصاء التركية، في 31 يوليو/ تموز الماضي.