لماذا يقبل السياح العرب بشكل متزايد على سواحل شيلا وغاباتها قرب إسطنبول؟

في الشمال الشرقي لمدينة إسطنبول، مقابل ساحل البحر الأسود، وبين الجبال والهضاب، تتربع قرية شيلا التركية، لتأخذ مرتاديها من السياح العرب إلى عالم آخر، مليء بالراحة والسكون.

شكلت المنطقة والتي تبعد نحو 50 كم عن مدينة إسطنبول، موطئ قدم جديدا للسياح العرب في تركيا، حيث باتت في الخمس سنوات الأخيرة تستقطب أعداداً متزايدة من السياح من الداخل والخارج.

قرب هذه المنطقة الساحلية من مدينة إسطنبول، وتكلفتها الرخيصة، وغناها الجغرافي بالجبال والغابات الكثيفة، وخدماتها المتنوعة من المخيمات والمطاعم والفنادق، عوامل شجعت على جذب السياح العرب صوبها، لقضاء أجمل الأوقات الممتعة مع أسرهم.

أما عن الساحل في شيلا، فيمتد على طول 59 كم على ساحل البحر الأسود ويتميز برماله الذهبية اللامعة، ومياهه الزرقاء النظيفة التي تصلح للاستجمام والسباحة.

كما تضم القرية هضبة كوم بابا العلاجية الشهيرة، والتي يقصدها الزوار بغرض استخدام رمالها للعلاج من الأمراض.

وتشتهر المنطقة بكثرة المخيمات الصيفية بها، عبر الخيم المنتشرة داخل الغابات، حيث يقوم السائح باستئجار خيمة له حسب عدد أفراد عائلته، وبأثمان لا تتجاوز حاجز الـ 15 دولار.

وقال "علي فرات"، مدير مخيم"ريفير" (النهر)، إن "التوجه العربي الجديد للإقامة في خيم وبيوت خشبية معلقة فوق الأشجار، سببه عدم تفضيل السياحة الروتينية المعتادة كالفنادق وغيرها، فباتوا يفضلون مثل هذه السياحات بين أحضان الطبيعة".