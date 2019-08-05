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إقبال كبير من عشاق رياضة الطيران بالمظلات على "أوتشماق دره" شمال غربي تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
تكير داغ
نشر في 05.08.2019 16:28
آخر تحديث في 05.08.2019 16:31
إقبال كبير من عشاق رياضة الطيران بالمظلات على أوتشماق دره شمال غربي تركيا

باتت منطقة أوتشماك دره بولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا، مقصدا لعشاق الطبيعة وممارسي رياضة الطيران بالمظلات.

وتوفر المنطقة للسياح المحليين والأجانب فرصةً للاستمتاع بمنظر ساحر يجمع بين جبل "غانوس"، وبحر مرمرة.

وبينما يمارس الكثير من زوار المنطقة، رياضة الطيران بالمظلات، يُفضل آخرون المشي بين الأشجار، والاستمتاع بجمال المساحات الخضراء.

وفي حديث للأناضول، قال مدير الثقافة والسياحة بالولاية "عبد الله باروت"، إن المنطقة باتت وجهة لعشاق الطبيعة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن المنطقة تتوفر على مؤهلات سياحية مهمة، وأنه بإمكان الزوار ممارسة مختلف الأنشطة فيها.

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