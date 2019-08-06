بلدة "سيدا".. روح الماضي تتجسد في أطلال العصور القديمة

بإطلالتها الفريدة على شاطئ البحر المتوسط بمياهه الرقراقة ورماله الناعمة، تتألق بلدة سيدا Side التركية الجميلة كوجهة مثالية للسياحة الغنية سواء بمواقع الكنوز التاريخية أو بمتعة الترفيه المعاصر والتسوق والإقامة المريحة.

تعد سيدا القريبة من أنطاليا، خياراً رائعاً لقضاء العطل والإجازات، إذ مهما تنوعت أهدافك السياحية، من الاستجمام تحت أشعة الشمس أو بمحاذاة البحر والرمال، إلى الاسترخاء بتناغمٍ مع الطبيعة تحت مظلة وارفة، وصولاً لاستكشاف تاريخ المنطقة الذي لا مثيل له، من خلال تجوالك بين آثار العصور القديمة، فإنك ستجد فيها ما تسعى إليه وتطلبه بأفضل معاييره.

هنا البحر والسماء يتناجيان في وئام تام، حيث تلتقي المياه برمال شبه الجزيرة، وتتكشف الشواطئ الذهبية عن الآثار القديمة والمقاهي والمطاعم الرائعة ومحلات بيع التذكارات والتحف.

ومن سيدا، يمكن الوصول بسهولة إلى بعض من أعاجيب الطبيعة مثل شلالات منافغات "Manavgat"، والحديقة الوطنية في منتزه وادي كوبورلو Köprülü Canyon.

ترحب سيدا القديمة بزوارها عبر البوابة الرئيسية، الواقعة بين برجين محفوظين من أسوار المدينة الشديدة التحصين، والتي تقابل النبع الهدّار مباشرةً.

يغذي نهر منافغات النبع بالمياه من خلال قنوات المياه التي تعكس الإبداع الإنساني بأروع صوره، عندما يعمل بتكامل مع هبات الطبيعة.

بعد دخول المدينة القديمة والتقدم على الطريق الرئيسي، ستصادف إلى اليسار مجموعات من الآثار هي من بقايا الكنيسة الأسقفية، تحيط بها الأعمدة، والقصر.

وعلى نفس الطريق، وبعد مسافة قصيرة إلى اليسار أيضاً، تجد الساحة العامة التجارية التي تعد واحدة من اثنتين من ساحات التجمع العامة والتجارة في المدينة.

على الجانب الآخر من الطريق عبر الساحة العامة نجد الحمام الروماني الشامخ شاهداً على الزمان منذ القرن الخامس، وقد تحول إلى متحف يعرض التماثيل الكاملة والتماثيل النصفية والتوابيت. ويبدو المتحف بما يحتويه من هياكل وهيئات تصف الآلهة بأنواعها وأشكالها، وكأنه أوليمبوس موطن الآلهة اليونانية الأصلي.