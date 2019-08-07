"بيت القهوة التركية".. لنشر ثقافة القهوة التركية في الولايات المتحدة الأمريكية

القهوة التركية ذات الرائحة الفريدة وطريقة التحضير المميزة، هي واحدة من الأمور التي ارتبط اسمها بالشعب التركي وبتركيا وباتت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة البلد. وبهدف الترويج لهذه القهوة الأصيلة، سينطلق "بيت القهوة التركية" المقهى الأشهر في تقديم كافة أنواع القهوة في البلاد، في جولة يلتقي فيها بعشاق القهوة والفن من جميع أنحاء العالم.

ستبدأ الجولة من نيويورك في 7 سبتمبر، بهدف تعريف الناس بكيفية تحميص البن وطحنه لتحضير القهوة التركية وصنعها. يخطط المشروع أيضاً لإدخال الفن التركي الكلاسيكي بهدف اجتذاب عشاق الفن، وكذلك لاستضافة الندوات وورش العمل.

قال مدير المشروع "جزمي شالجيغيل وايت" أن 400 مليون كوب من القهوة تستهلك يومياً في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن القهوة التركية غير معروفة هناك.

وقال وايت: "نريد تغيير ذلك وجعل الناس يتذوقون نكهة القهوة التركية الرائعة. لذلك قررنا القيام بجولتنا الأولى عبر الولايات المتحدة, لقد أصبح الطريق إلى قلوب الناس اليوم، يمر عبر القهوة. وهدفنا الأساسي هو تقديم ثقافة القهوة التركية الغنية إلى العالم، وجعلها علامة تجارية عالمية لتركيا. سوف يقوم بيت القهوة التركية بزيارة نيويورك وواشنطن وفيرجينيا المجاورة، والتجول فيها لعدة أيام برفقة المؤلف والحائز على جائزة خبير في فن الطهو "جينك غيرغينول"، والأستاذ "غوكنور أكجاداغ" من قسم التاريخ في جامعة "نيشانطاشي" حيث سيقدمان حوارات وجلسات نقاش حول القهوة التركية وتاريخها كجزء من المشروع.