السياحة الطبية في تركيا.. علامة تجارية تتعزز يوماً بعد يوم

تسعى وزارة الصحة التركية إلى تسجيل السياحة الطبية في تركيا كعلامة تجارية، وفي هذا قال وزير الصحة التركي فخرالدين قوجا إن الوزارة بدأت الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استضافته الخميس، في اجتماع محرري الأناضول في العاصمة أنقرة.

وأشار إلى أن قطاع السياحة الطبية حقق تطوراً كبيراً جداً خلال السنوات الـ17 الأخيرة بما يشبه الثورة.

وأضاف أن نحو 500 ألف مريض تلقوا العلاج في تركيا في إطار السياحة الطبية، مؤكداً أنهم يهدفون إلى أخذ السياحة الطبية حيزاً أكبر في قطاع السياحة بالبلاد.

ولفت إلى أن وزارته تعتزم فتح ملحقيات صحية في بعض البلدان خلال الفترة المقبلة، والهدف منها جعلها مراكز للتشخيص المبكر.

وبيّن أن المرضى الذين يسافرون إلى تركيا لتلقي العلاج، ومن ثم يعودون إلى بلدانهم سيتمكنون من متابعة حالتهم الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة في مراكز التشخيص المبكر المحلية.