ماذا تعرف عن الاستمتاع بمشاهدة شروق الشمس وغروبها في قمة جبل نمرود؟

نظم 30 رياضياً تركياً، الخميس، مسيرًا إلى قمة جبل نمرود البالغ ارتفاعها ألفين و800 مترًا، في ولاية آدي يمان، جنوب شرقي البلاد.

وقال مراسل الأناضول، إن فعالية المسير في الطبيعة جرى تنظيمها من قبل نادي "بتليس لعشاق الطبيعة"، الذي ينظم فعاليات رياضية مختلفة أبرزها المشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال.

وأضاف أن أفراد المجموعة أقاموا معسكرًا عقب وصولهم إلى قمة جبل نمرود، لافتًا أن المعسكر سيستمر لمدة يومين.

وأوضح المراسل أن الهدف من المعسكر هو مشاهدة شروق الشمس وغروبها، والتقاط الصور.

من جانبه، قال رئيس نادي بتليس لعشاق الطبيعة، عابدين آرابُغا، إن المشاركين وصلوا إلى قمة جبل نمرود، حيث توجد فوهة البركان الخامد، وأقاموا معسكرًا في المنطقة.

وذكر آرابغا أن الجبل يستقطب آلاف الزوار المحليين والأجانب سنويا، خصوصًا عشاق الثقافة والرياضة، لاحتوائه على العديد من الآثار.

واستقبل جبل نمرود المدرج في قائمة منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة "يونسكو"، كأحد ركائز الإرث الثقافي العالمي، 100 ألف زائر، خلال السنة الماضية.

ويطلق السكان المحليين على الجبل "أفضل مكان في العالم لمشاهدة شروق الشمس وغروبها"، ومن بين الآثار التي يحتويها تلال تعود إلى مملكة كوماجيني.

ومملكة الكوماجين، تعني "مجتمع الأحياء"، وقد وُجدت كمملكة مستقلة عن ميثيريدس كالنكوس (Mithridates Kallinikos) الأول، في بداية القرن الأول قبل الميلاد.

والجبل يحتوي على تماثيل يصل طول بعضها 49 مترا، وقطرها 152 مترا، واتخذت التماثيل النظام اليوناني في نحتها، ولكن نقوش الملابس التي عليها تبدو وكأنها فارسية.