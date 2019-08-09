" أورينت كوين" ترسو في ميناء مرمريس غربي تركيا

وصلت السفينة السياحية "أورينت كوين" التي تجري جولة سياحية في البحر المتوسط إلى ميناء مرمريس، بولاية موغلا، غربي تركيا.

ورست سفينة الرحلات السياحية الضخمة "أورينت كوين"، الجمعة، في ميناء "كرويس بورت" بمرمريس.

وتحمل السفينة على متنها 233 سائحا غالبيتهم لبنانيون، إضافة إلى 139 شخصًا من أفراد طاقمها.

وأجرى السياح جولة سياحية في مدينة مرمريس، وتناولوا طعام الغداء في مطاعم المدينة، وتسوقوا في البازار الكبير، أحد أبرز المعالم التجارية في المدينة القديمة.

و ستغادر السفينة الميناء ليلة الجمعة/السبت متجهة إلى العاصمة بيروت.