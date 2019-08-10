"مسبح الملك" بأنطاليا التركية.. جنة مخفية وسط الغابة

يسحر "مسبح الملك" زواره بإطلالته الخلابة في أعالي أحد الشلالات وسط أحضان جبل بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

والمسبح عبارة عن بركة مياه ضمن حفرة طبيعية، في أعالي شلال يوكاري أوجان صو، بقضاء سريك.

ويبلغ قطر البركة التي تصب فيها مياه الشلال قبل أن تواصل مسيرها، نحو 20 مترا، حيث يستمتع الزوار بالسباح وتأمل المناظر الخلابة.

ويتطلب الوصول إلى البركة السير عبر ممر في الغابة التي تحيط بالشلال.

واكتسب الموقع شهرة متزايدة في الآونة الأخيرة بفضل الصور الرائعة التي ينشرها الزوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حديث للأناضول، قال السائح أحمد برك أقطاش، القادم من ولاية قونية، إنه انبهر بـ"مسبح الملك" لدى رؤية صور المنطقة على مواقع التواصل.

ووصف المكان بأنه "جنة مخفية وسط الغابة"، ولفت إلى أنه التقط العديد من الصور الجميلة التي نالت إعجاب أصدقائه.

أما نورجان أريجان، القادمة من مدينة إسطنبول، فذكرت أنها جاءت مع أسرتها ووصلت إلى البركة عن طريق الغابة.

ونصحت الجميع بزيارة المكان والاستمتاع بالجمال الأخاذ للمنطقة.