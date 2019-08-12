افتتاح أكبر عجلة دوارة في تركيا والثانية في أوروبا بارتفاع 90 مترًا

افتتحت في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، أكبر عجلة دوارة في تركيا يبلغ ارتفاعها 90 مترًا وبوزن 400 طن، تطل على مياه البحر المتوسط.

وفي يوم افتتاحها بحديقة "لونا بارك للألعاب"، توافد المواطنون بكثافة لتجربتها والاستمتاع بمنظر البحر من الأعلى، حيث تستغرق دورتها 20 دقيقة.

وفي تصريح صحفي، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مدينة الألعاب، سجكين أتكه، أن العجلة التي اطلقوا عليها اسم "قلب أنطاليا"، تضم 42 مقصورة بينها 4 خاصة.

وقال: "افتتحنا أكبر عجلة دوارة في تركيا، وتعد ثاني أكبر عجلة قلابة في أوروبا بعد عجلة "عين لندن".

ولفت إلى أن العجلة صنعت بشكل خاص في الصين، واستغرق شحن قطعها إلى تركيا الشهرين وتركيبها 8 أشهر، وبيّن أن المقصورات الخاصة تتسع لأربعة أشخاص فيما العادية لعشرة أشخاص.