بطل العالم في الملاكمة.. المطبخ التركي هو أحد أسباب زيارتي لإسطنبول

قال الملاكم البريطاني من أصل باكستاني أمير خان، إنه معجب بأجواء الأمن والطمأنينة السائدة في تركيا إلى جانب المطبخ الشهية.

هذا ويجري الملاكم خان برفقة عقيلته عارضة الأزياء "فريال مخدوم خان" زيارة إلى إسطنبول.

وقال خان إن "إسطنبول مدينة غاية في الجمال، زرتها عدة مرات من قبل".

وأضاف: "إسطنبول مكان آمن والجميع هنا في حالة جيدة، ونحن نستمتع في كل ما تتيحه لنا تلك الأجواء هنا".

وتناول الملاكم البقلاوة والحلويات التركية في شارع "تقسيم" الشهير وسط إسطنبول.

وأعرب عن إعجابه بالمأكولات والحلويات التركية، وأردف قائلا: "الأطباق لذيذة للغاية، وهي من أحد الأسباب الرئيسية لقدومي إلى هنا".

يشار أن أمير خان ملاكم بريطاني محترف من أصل باكستاني ولد في 1986، وهو بطل العالم مرتين.