قونية.. أكبر خانات العصر السلجوقي يفتح أبوابه للزوار بحلة جديدة

انتهت أعمال الترميم في أكبر خانات العهد السلجوقي، ويتوقع أن يجتذب هذا البناء التاريخي المميز السياح المحليين والأجانب.

يقع خان زازادين "Zazadin" على بعد 22 كيلومتراً من مركز ولاية قونية، ويعتبر من أهم خانات الحقبة السلجوقية التي كانت تمثل نقاط التفتيش التجارية الأكثر شهرة في ذلك العصر. بني الخان وفقاً للوثائق التاريخية عام 1237 إبان حكم السلطان السلجوقي التركي "غياث الدين كيخسرو الثاني".

كانت الخانات المزينة على الطراز السلجوقي، محطة مألوفة للمسافرين في ذلك الوقت، حيث كانوا يبيتون في غرفها، وترتع دوابهم الماء والكلأ وتستريح في إسطبلاتها حتى الصباح. ويضم هذا الخان 24 غرفة نوم بالإضافة إلى حمّام ومستودع وإسطبلات.

ويعيد هذا الخان بجدرانه المبنية من الحجارة البنية الداكنة، زواره إلى بيئة العهد السلجوقي ويبهر السياح المحليين والأجانب.

حكمت جتينر، أحد المسؤولين عن السياحة في المنطقة قال لوكالة أناضول، إن المبنى التاريخي كان "قد نسي" في الماضي، لكنه أعيد إلى الذاكرة الثقافية للبلاد عام 2007، وهو الآن يرحب بالسياح بعد الانتهاء من ترميمه.

وقال جتينر: "للخان مكانة كبيرة إذ يُنظر إليه على أنه أحد أهم المباني السلجوقية في تركيا. ولجعله وجهة سياحية حيوية، قمنا بتحويله إلى متحف سلجوقي حي، وفتحنا أبوابه للسيّاح".

وأضاف أن الزوار استمتعوا بمصنوعاتٍ وتصاميم أصيلة تعكس الفترة السلجوقية.

وقال "إبراهيم غينج"، رئيس المديرية العامة للمؤسسات في قونية، إن إحضار هذه القطع الأثرية القديمة وعرضها في المتحف يمثل مصدر فخر له وللسياحة في البلاد.

وأضاف غينج: "هذا الخان هو وجهة مهمة بين المواقع التاريخية والسياحية في ولاية قونية. وآمل أن يحظى بالانتباه الذي يستحقه".