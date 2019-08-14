خلال العيد.. نسبة إشغال فنادق كبادوكيا بلغت أكثر من 80%

تشهد منطقة "كبادوكيا" التاريخية بولاية نوشهير وسط تركيا، إقبالا كبيرا من السياح لقضاء عطلة عيد الأضحى.

وقال رئيس الجمعية التعاونية لتطوير السياحة في المنطقة، مصطفى دورماز، إن كبادوكيا (وسط) تشهد إقبالا كبيرا من قبل السياح خلال عطلة عيد الأضحى.

وأفاد "دورماز" أن المنطقة تشهد حركة سياحية ناشطة، وأن نسبة إشغال الفنادق في المنطقة بلغت 80 في المئة.

وأوضح أن الزوار يستمتعون بالتحليق عبر مناطيد الهواء الساخن فوق أجواء كبادوكيا، كما أن هواة التصوير يرصدون تحليق المناطيد في السماء بحيث تشكل لوحة فنية طبيعية.

وعلاوة على ذلك، يمارس السياح العديد من الأنشطة، وخاصةً ركوب الخيول والدرجات النارية رباعية الدفع، وزيارة الأماكن الشهيرة، وغيرها من الأنشطة.

وتشتهر منطقة "كبادوكيا" التاريخية والسياحية، بمدنها المنشأة تحت الأرض، و"مداخن الجنيات" أو ما يطلق عليها في الصحاري العربية "موائد الشيطان" والتي تشكلت نتيجة عوامل النحت والتعرية.

وإضافة إلى الأماكن التاريخية يستمتع السياح المحليون والأجانب برؤية المناظر الخلابة، من السماء، عبر رحلات المناطيد التي تنتشر في المنطقة.

يشار أن منطقة "كبادوكيا" استقطبت مليونا و562 ألفا و617 سائحا خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب معطيات وزارة الثقافة والسياحة والتركية.