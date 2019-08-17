المدينة الهادئة.. صفاء المياه يجذب عشاق الغوص إلى "غوكجه أضه" التركية

بمياهها الزرقاء النقية والصافية، تجذب سواحل جزيرة "غوكجه أضه" التابعة لولاية "جناق قلعة" التركية، عشاق الغوص والطبيعة، وتثير إعجابهم.

وتعد "غوكجه أضه"، أكبر جزيرة تركية من حيث مساحتها البالغة 297 كيلومترًا مربعًا والأولى التي تحصل على لقب "المدينة الهادئة" عالميًا.

وتشهد الجزيرة إقبالًا كبيرًا من قبل السياح المحليين والأجانب، لما تتمتع به من جمال طبيعي ساحر، سواء في اليابسة أو وسط المياه المحيطة بها.

ويتوافد الآلاف من عشاق الغوص إلى سواحل الجزيرة، من أجل خوض تجربة فريدة بين الأسماك في مياه نقية وصافية تنعم بحياة طبيعية رائعة.

سليم قونية، أحد مسؤولي مركز الغوص في "غوكجه أضه"، تحدث للأناضول عن وجود إقبال كبير، وخاصة من السياح المحليين، على سياحة الغوص في مياه هذه السواحل رائعة الجمال، لقضاء أوقات ممتعة.

وبيّن أن موسم سياحة الغوص في سواحل جزيرة "غوكجه أضه" يبدأ عادة مطلع حزيران/ يونيو وينتهي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.