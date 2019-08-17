شاطئ أقتشه بينار جنوب غربي تركيا.. الوجهة المفضلة لعشاق "ركوب الأمواج الشراعية"

يتمتع قرابة 50 ألف سائح محلي وأجنبي سنويا برياضة ركوب الأمواج الشراعية في شاطئ "أقتشة بينار" بولاية موغلا غربي تركيا.

ويتميز شاطئ أقتشة بينار برياح قوية، يجعل منه نقطة جذب مميزة لرياضة ركوب الأمواج الشراعية.

ويندرج شاطئ أقتشة بينار ضمن أفضل 8 شواطئ ملائمة لركوب الأمواج الشراعية في أوروبا.

رمضان طاش، أحد المدربين لركوب الأمواج في الشاطئ قال إن الرياضة تبدأ في الشاطئ اعتبارا من أبريل/ نيسان من كل عام.

وأوضح أن الشاطئ يجذب الآلاف من عشاق رياضة ركوب الأمواج سنويا، من المحليين والأجانب.

وأضاف "نستقبل في هذا الشاطئ قرابة 50 ألف شخصا لركوب الأمواج سنويا".

وأوضح أن عددا كبيرا من عشاق ركوب الأمواج من بريطانيا وروسيا وأوكرانيا وألمانيا وبولندا، يقصدون شاطئ أقتشة بينار سنويا لممارسة هذه الرياضة.