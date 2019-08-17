هل سبق أن زرت شرفة "تورتوم" الزجاجية في ولاية أرضروم التركية؟

تلقى الشرفة الزجاجية المبنية على حافة بحيرة "تورتوم" بولاية أرضروم شمال شرقي تركيا، اهتماما كبيرا من السياح الذين يستمتعون بجمال الطبيعة المحيطة بها.

ويبلغ طول الشرفة الزجاجية 12.3 مترا، وتطل على البحيرة وتقع قرب شلال "تورتوم"، في قضاء "أوزون درة" بولاية "أرضروم.

ويعد "تورتوم" أعلى شلال في تركيا، إذ يبلغ ارتفاعه 48 مترا، وعرضه 21 مترا، ويصنف ضمن أجمل شلالات العالم، لما يتمتع به من جمال فريد يسحر عشاق الطبيعة.

وقال رئيس بلدية "أوزون درة" حلمي آق توبراق، إن "المنشأة السياحية التي تضم الشرفة، تجذب اهتمام أناس كثيرين لأنها تعد من المنشآت النادرة في تركيا".

وأشار أن المنشأة تتيح للزوار فرصة مشاهدة المباني التاريخية في "أوزون درة"، والجلوس على حافة البحيرة ومشاهدة المنطقة من علو مرتفع، وقضاء أوقات ممتعة.

أما الزائر نعمان قراجة، فقال إن "المشروع جيد للغاية، شعرنا بالخوف في بداية الأمر قبل أن نشاهد جمال المنطقة الساحر من علو مرتفع".

يشار أن منشأة الشرفة تضم مقاهي، ومواقف للسيارات، ومسارات للدراجات، وعدّة خدمات أخرى من شأنها تعزيز السياحة في تلك المنطقة.

وتقع "أوزون درة" على بعد 87 كلم عن مركز ولاية أرضروم، وتم تصنيفها "مدينة هادئة"، هي الحادية عشرة من نوعها في تركيا، من قبل الاتحاد الدولي للمدن الهادئة.

وتتيح المنطقة لزوارها فرصة رائعة لممارسة رياضات طبيعية ومائية عديدة.