القائمة الرئيسية
سياحة
القائمة الرئيسية

"باموق قلعة المصغرة" في وان التركية تستقبل مزيداً من الزوار مع ارتفاع الحرارة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.08.2019 11:34
آخر تحديث في 19.08.2019 11:38
باموق قلعة المصغرة في وان التركية تستقبل مزيداً من الزوار مع ارتفاع الحرارة

تشهد منطقة المسطحات المائية المشكلة من الأحجار الكلسية في ولاية وان جنوب شرق تركيا، إقبالا كبيرا من الزوار لا سيما بعد ارتفاع درجات الحرارة.

وللوهلة الأولى تنقل المسطحات المائية المتشكلة على الصخور البيضاء، الناظر لها، إلى منطقة "باموق قلعة" في ولاية دنيزيلي للتشابه الكبير بينهما.

وإلى جانب السياح تستقبل المنطقة يوما بعد يوم المزيد من هواة التصوير الفوتوغرافي، نظرا للمناظر الخلابة في المنطقة.

وأشار مدير الثقافة والسياحة في ولاية وان مظفر آقتوغ، في حديث للأناضول، إلى أنّ المنطقة تشهد تنظيم زيارات لمجموعات سياحية إلى جانب زيارات فردية من داخل تركيا وخارجها.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة التركية تعمل على إعادة تأهيل المناطق السياحية التي تزخر بها مناطق شرقي وجنوب شرقي تركيا، وفتحها أمام السياح، بعد تطهير تلك المناطق من إرهابي "بي كا كا".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق يتمتع قرابة 50 ألف سائح محلي وأجنبي سنويا برياضة ركوب الأمواج الشراعية...
مختارات