شرفة وادي "إينجه قايا" الزجاجية استقبلت نحو 25 ألف زائر خلال عطلة عيد الأضحى

بلغ عدد زوار الشرفة الزجاجية المطلة على وادي "إينجه قايا" في ولاية قره بوك شمالي تركيا نحو 25 ألف زائر خلال عطلة عيد الأضحى.

وحظيت الشرفة الشفافة باهتمام الزوار المحليين والأجانب، وهي مبنية بطول يبلغ 11 مترا فوق وادي "إينجه قايا" بقضاء "صفران بولو"، وهي قادرة على حمل أوزان تصل حتى 75 طنا.

وقال نور الدين بهتشجي، مدير الشركة المُشغّلة للشرفة، في حديث مع الأناضول، إن الشرفة استقبلت ما يقارب 25 ألف زائر خلال عطلة عيد الاضحى، مشيرا إلى أن عدد الزوار في تزايد مستمر كل عام.

وأشار بهتشجي إلى أن الشرفة الزجاجية تعد أحد المعالم السياحية الهامة في منطقة غربي البحر الأسود؛ حيث أنها تجذب جميع السياح القادمين إلى المدينة.

وتقع الشرفة بالقرب من بيوت قره بوك التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).

تجدر الإشارة إلى أن الشرفة أقيمت قبل 7 سنوات على طراز شرفة زجاجية في ولاية أريزونا الأمريكية.