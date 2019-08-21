سيرك "دو سوليه" الأسطوري ينصب خيمته في إسطنبول

يقدم سيرك "دو سوليه" العالمي عرضه الشيق "بازار" لأول مرة في مدينة إسطنبول، التي وصلها مع 60 حاوية تحمل أكثر من 700 طن من المعدات. وقد تطلب إعداد خيمة السيرك عملاً مستمراً على مدار ستة أيام من قبل فريق مكون من 500 شخص.

وسيقوم السيرك بأداء العرض الأول للوحته الجديدة "بازار" هذا اليوم الأربعاء في خيمته الكبيرة الشهيرة التي تجتذب الأضواء والأنظار، في مركز تسوق "هيلتاون" في إسطنبول الذي اعتاد أن يستضيف الأحداث الكبرى الثقافية والفنية والترفيهية.

يبلغ طول الخيمة الشاهقة العملاقة التي أقيمت من أجل عرض "بازار"، 19 متراً وعرضها 41 متراً. تبلغ سعة القمة الكبيرة فيها 1500 شخص وقد أصبحت الآن جاهزة تماماً لاستضافة الجمهور المتشوق لمشاهدة العرض الـ43 للسيرك الشهير منذ عام 1984.

العرض الأول:

سيقدم سيرك "دو سوليه" 19 عرضاً ابتداءاً من اليوم حتى 1 سبتمبر. ومن المتوقع أن يتجاوز عرض "بازار"، من إخراج وكتابة "سوزان غادريو" وإدارة الإبداعي "صموئيل شونيارد"، حدود الإعجاب ليصل إلى إذهال المتفرجين.

كما ستشمل العروض لوحات خاصة بالدراجات والنار والحبال والأراجيح المعلقة بالفراغ.

كذلك ستتضمن العروض لوحات إبداعية ينتظرها الصغار والكبار بشغف، ويقوم بأدائها البهلوانيون والراقصون والمجموعات الموسيقية.

بسبب تنوع عروضه ومهارة نجومه وشهرتهم العالمية، يصنف سيرك "دو سوليه" بأنه مهرجان للإبداع والمتعة، تجتمع فيه عناصر متضاربة لتنشئ عالماً مذهلاً وفريداً من نوعه، حيث يتم عرض ما هو غير متوقع في عالم مفعم بالإثارة والألوان، عبر خيال خارج عن حدود الانتظام والمعتاد يضم ألعاباً فنية وأكروباتية.

فإذا حالفك الحظ وأتيت لمشاهدة هذا التناغم الإبداعي والمبهج، فلعل نهاية قصتنا تكون مجرد بداية عندك!

تباع تذاكر السيرك على موقع TixBox.

لمزيد من المعلومات ، يمكنك زيارة موقع Cirque du Soleil.