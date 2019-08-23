معسكر كشافة إسطنبول الصيفي يستضيف ناشئة من 10 دول

انضم عدد من المشاركين الشباب القادمين من 10 دول مختلفة إلى معسكر الكشافة الصيفي في تركيا للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي ينظمها المخيم في إحدى غابات الجانب الآسيوي من إسطنبول.

وقالت إدارة المخيم في بيان إن المعسكر الكشفي الذي نظمته بلدية إسطنبول الكبرى بالتعاون مع الاتحاد الكشفي التركي، قد بدأ هذا العام في 1 يوليو في غابة "بيكوز" وستستمر فعالياته حتى 8 سبتمبر.

يذكر أن الأسبوع الخامس من المخيم، استضاف أكثر من 1000 شاب من الكشافة من جميع أنحاء تركيا بالإضافة إلى الناشئة والشباب القادمين من بلدان عربية وأجنبية، كجمهورية شمال قبرص التركية، والبوسنة والهرسك، والكويت، وأوكرانيا، وقطر، ومصر، وتونس، وبلغاريا، وسوريا، والأردن.

يهدف معسكر الكشافة الصيفي إلى تزويد الناشئة والشباب بالمهارات الاجتماعية والعادات الصحية والوعي البيئي، مثل الوعي بأهمية المحافظة على الطبيعة والحياة الطبيعية، والمسؤولية، والاستقلالية، والمشاركة والتواصل، وتعزيز الجانب البدني والاجتماعي والأخلاقي عند الشباب.

ويتلقى المشاركون خلال فترة التخييم الكشفي، دورات عملية حول القواعد الكشفية المتقدمة، ومهارات التنمية الذاتية، والتوجيه الرصدي والفلكي (الاستدلال على الجهات الأربعة ومعرفة المواقع بالاعتماد على الظل بالنهار والنجوم بالليل) والإذاعة والاتصالات، والإسعافات الأولية، والبيئة والغابات، والسلامة من الحرائق، والسباحة.

كما يتمتعون بممارسة بعض الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات وركوب الخيل والرماية، والريشة الطائرة، والتسلق، ورعاية الحيوانات، والتراشق بكرات الطلاء، وبعض المهارات الفنية اليدوية كالرسم والزخرفة على قطع الرخام.