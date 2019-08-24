في منطقة "الفصول الأربعة".. مسجد جبل "القِبلة" يستقطب السياح العرب

يستقطب مسجد "حاجي حافظ يوسف يلماز" المتربع على قمة جبل "القِبلة"، بولاية ريزة، شمال شرقي تركيا، اهتمام السياح وخاصة العرب.

بني المسجد على قمة جبل "القِبلة" البالغ ارتفاعه 1130 مترا، في قضاء غوني صو، بولاية ريزة، ويُطل على منظر في غاية الروعة محاطا بالجبال المغطاة بالأشجار.

وأعربت السائحة الأردنية لارا أبو عجمية، عن إعجابها بطبيعة وسكان ولاية ريزة، مبينة أنها زارتها العام الماضي.

وقالت: "ولاية ريزة من أجمل المناطق التي زرتها في حياتي. زرت 7 مناطق في تركيا إلا أن ريزة تعد هي الأجمل بسبب طبيعتها الخلابة".

أما سليمان البرغوثي فقال: "عندما أعود إلى الأردن سأتحدث إلى الناس عن جمال هذه المنطقة وأشجعهم على زيارتها. الناس هنا ودودون ومتعاونون جدا نشعر هنا بالأمان بين أحضان الطبيعة".

وأضاف: "زرت خمس دول إلا أنني لم أجدا جمالا كهذا".

واستمتع السياح بمشاهدة الطبيعة البكر من قمة الجمل والتقطوا الصور.

يشار أن ريزة المطلة على البحر الأسود، أصبحت في الآونة الأخيرة وجهة جديدة للسياح العرب والأجانب والزوار المحليين، لجمال طبيعتها الساحرة.

وتتميز بطبيعتها وهضابها الخضراء وجبالها المرتفعة، فضلًا عن مساكنها الخشبية والحجرية، وقلاعها التي تعود إلى العصور الوسطى، إلى جانب شلالاتها وينابيع مياهها المتفجرة من بين الصخور، والتي تتدفق بغزارة من ارتفاعات شاهقة لتصب في البحر الأسود.

يقول عنها أهلها إنها منطقة الفصول الأربعة، فكونها مدينة ساحلية على البحر الأسود، ومدينة الجبال والروابي والينابيع، تقدم ريزة فرصة سياحية في كل فصول السنة.