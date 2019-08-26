فرقة "نار الأناضول" تحيي أولى حفلاتها في إسطنبول بحضور أكثر من 5 آلاف متفرج

قدمت فرقة "نار الأناضول" (Anadolu Ateşi) التركية حفلها الأول لهذا العام على مسرح حربية في مدينة إسطنبول، حيث كان عشاقها بانتظارها.

وشارك في أداء العرض الذي قدم مساء الأحد، عشرات الفنانين، بحضور نحو 5 آلاف شخص، تخللته رقصات تجسد البنية الثقافية الغنية لمنطقة الأناضول.

فرقة "نار الأناضول" التركية التي تأسست عام 1999 وتتكون من 120 عضواً، من أشهر فرق الرقص الجماعي عالمياً، وقد حققت رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، الأول لتقديمها أسرع عرض راقص بمعدل 241 خطوة في الدقيقة، والثاني بوصفها صاحبة أكبر جمهور في أحد عروضها الذي وصل الى 400 ألف شخص وقدمته في مدينة "اريغلي" التركية.

مؤسس الفرقة ومديرها الفني، مصطفى أردوغان، قال إن الفرقة قدمت حتى الآن أكثر من 5 آلاف عرض في 98 بلدا، وأنه شاهدها أكثر من 40 مليون مشاهد.

وأضاف "نحن نستضيف نحو 500 ألف شخص كل عام في عروضنا في أنطاليا".

شاركت الفرقة في مختلف الفعاليات الفنية بعدد من الدول، مثل فرنسا، الأردن، اليمن، النمسا، اليابان، إيطاليا، الدنمارك، المكسيك، الولايات المتحدة والإمارات، وغيرها.