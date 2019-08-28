خلجان "بودروم" التركية تجذب اليخوت الفاخرة

تشهد الخلجان ذات المياه الهادئة والصافية في قضاء "بودروم" السياحي الشهير بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، ازدحامًا لافتًا في حركة اليخوت الفاخرة.

ويفضل كثير من السياح الاستمتاع بعطلتهم الصيفية قبالة سواحل "بودروم" داخل يخوت توفر خدمات وراحة تضاهي تلك التي تقدمها الفنادق متعددة النجوم.

ومن أشهر الخلجان "الجنة" و"بيتاز" و"يالي تشيفتلك" و"أورطاكنت - ياهشي" و"تورغوت ريس" و"غودوغان" و"غولتورك بوكو" و"يالي كاوك" و"توربا".

وهناك سياح يركبون زوارق سريعة للانتقال إلى البر لارتياد المطاعم أو الأماكن السياحة والمشاركة في أنشطة ترفيهية، ليعودوا بعدها للمبيت باليخت.

و"بودروم"، من أبرز المقاصد السياحية في موغلا، ذات الطبيعة الخلابة، إلى جانب مرمريس، وفتحية، وداتشا، وداليان، وآق ياقا، وكوك أوه.

وتتميز موغلا بسواحلها النظيفة، وتوفر البنية التحتية اللازمة من فنادق وخدمات سياحية أخرى.