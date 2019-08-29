وزارة السياحة: ارتفاع عدد الزوار الأجانب لتركيا 16.7%‭ ‬في يوليو

ارتفع عدد السياح الأجانب في تركيا بنسبة 16.67 بالمئة خلال يوليو/ تموز 2019 وفق معطيات لوزارة السياحة التركية، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إلى 6.6 ملايين.

ووصل عدد السياح الأجانب في تركيا إلى 24.7 مليون سائح خلال أول 7 شهور من 2019، محققا زيادة بنسبة 14.11 بالمئة على أساس سنوي.

وحلّ الروس في المرتبة الأولى من بين الأجانب، الأكثر زيارة لتركيا خلال يوليو الماضي، بمليون و43 ألفا و30 سائحا، بزيادة 16.2 بالمئة.

وجاء الألمان في المرتبة الثانية بـ868 ألفا و307 بزيادة 14.06 بالمئة، تبعهم الإنكليز بـ425 ألفا و44 بزيادة 19.78 بالمئة.

كذلك، تصدر الروس القائمة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2019، بـ3 ملايين و752 ألفا و437 شخص.

وخلال هذه الفترة، جاء الألمان في المرتبة الثانية بمليونين و670 ألفا و672، والبلغار في المرتبة الثالثة بمليون و444 ألفا و789 شخص.

وحقق قطاع السياحة في تركيا خلال 2018، رقما قياسيا بـ40 مليون سائح أجنبي، وفق أرقام رسمية، منهم قرابة 12 مليونا زاروا إسطنبول.

في 2018، بلغت العائدات السياحية في تركيا خلال 2018، نحو 30 مليار دولار، وسط توقعات نمو العائدات كذلك بنسبة 10 بالمئة بنهاية 2019، بعدد سياح تجاوز 43 مليون سائح

وتهدف تركيا بحلول 2023 لاستقبال قرابة 70 مليون سائح أجنبي، حسب خطة وضعتها وزارة السياحة التركية.