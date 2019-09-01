لعشاق الطبيعة.. أخدود "كيسيجيك" جنوب تركيا سيضمن لك رحلة شيقة

تحول أخدود "كيسيجيك"، الواقع بولاية مرسين جنوبي تركيا، إلى مقصد لعشاق الطبيعة، وللراغبين في قضاء وقت ممتع بأحضانها.

ويقع الأخدود في جبال "طوروس"، بقضاء "تشاملي يايلا"، ويتمتع بجمال طبيعي ساحر، يُبهر زواره كثيرا.

ويُمارس زوار المنطقة، مختلف الرياضات الطبيعية، من قبل الغطس في المياه، والمشي بين الهضاب، كما يقصدها الكثيرون لممارسة التصوير.

وقال الزائر "محمود أسطة"، إن السكان المحليين يطلقون على المكان "الجنة المخفية"، لما يضمه من طبيعة جميلة وجو بارد.

بدورها، وصفت الزائرة "زاهدة أولاش"، المكان بالمذهل بمناظره الرائعة، ودعت الجميع إلى زيارته.