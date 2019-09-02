نجوم مواقع التواصل في كوريا الجنوبية يقومون بجولة سياحية غنية في بورصة

زارت مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمدونيين الكوريين الجنوبيين، ولاية بورصة شمال غربي تركيا، التي كانت عاصمة للدولة العثمانية في بداياتها .

واطلع الفريق على معالم بورصة التاريخية والسياحية وتذوقوا مأكولاتها اللذيذة، وقاموا بمشاركة ما عاشوه عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزار الفريق خلال الجولة التي تأتي في إطار الأنشطة السياحية المتبادلة بين البلدين الصديقين، المسجد الكبير، ومنطقة الخانات، وضريحي "عثمان غازي" و"أورهان غازي"، وجسر إرغاندي، وجبل أولوداغ وغيرها من معالم المنطقة.

وتذوق الضيوف الأطعمة التقليدية التي تشتهر بها بورصة، مثل كباب إسكندر، وكفتة "إينه غول"، وحلوى الكستناء.

وحرص الفريق على توثيق الرحلة بالصور ومقاطع الفيديو، التي نشروها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حديث للأناضول، قالت ونجي لي، التي تنشر مقاطع رحلات سياحية في موقع يوتيوب، إن الشعب الكوري الجنوبي يكن محبة كبيرة لتركيا.

ولفتت إلى أن تركيا لديها صورة جميلة في الخارج، وأعربت عن اعجابها ببورصة ومأكولاتها وأشادت بحسن الضيافة.

وأشارت إلى أنها زارت أكثر من 20 دولة، وقالت إن تركيا ولاسيما بورصة، تعد من أفضل وأجمل المناطق التي نالت إعجابها.

وأعربت عن إعجابها بأجواء الأمان في بورصة حيث تجولت في أزقتها وتذوقت الأطعمة التقليدية واحتست القهوة التركية، وذكرت أنها ستوصي من حولها بزيارتها بكل تأكيد.