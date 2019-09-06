حديقة الفراشات الإستوائية بقونية التركية تستقطب 1.5 مليون زائر منذ 2015

استقطبت حديقة الفراشات الاستوائية في ولاية قونية وسط تركيا، نحو 1.5 مليون زائر منذ افتتاحها عام 2015.

وتعد الحديقة التي يقصدها السياح المحليون والأجانب، الوحيدة من نوعها في تركيا، ومن الحدائق المعدودة في أوروبا.

كما تعرف بكونها الحديقة المغطاة التي تتمتع بأكبر مجال تحليق للفراشات في أوروبا.

وتضم الحديقة عشرات الأنواع من الفراشات التي تعيش في أجواء تحاكي البيئة الاستوائية، ويكمن للزوار رؤية جميع مراحل نموها.

وفي حديث للأناضول، قال منسق الحديقة، ياسين سلفي، إن الموقع استقبل مليون و501 ألف و568 زائرا منذ افتتاحه في 2015.

وأشار إلى أن الحديثة باتت وجهة سياحية مفضلة في الولاية، إلى جانب متحف "مولانا" جلال الدين الرومي.

وتضم الحديقة مابين 8-12 ألف فراشة، والعديد من أنواع النباتات الاستوائية، وتبلغ مساحتها 1600 متر مربع.

والحديقة المغطاة بألواح زجاجية، تضم أيضا "قرية الحشرات"، فضلا عن الفراشات، التي تجذب الزوار.