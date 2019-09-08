لماذا يفضل الهنود إقامة أعراسهم الباذخة في تركيا؟

تحافظ تركيا على مكانة متقدمة في قائمة البلدان المفضلة للهنود من أجل إقامة أعراسهم الباذخة التي تصل تكاليفها ملايين الدولارات، ويحضرها المئات من المدعوين ومقدمي الخدمات.

ولاية أنطاليا، العاصمة السياحية لتركيا والمطلة على البحر المتوسط جنوبي البلاد، تستضيف سنوياً ملايين السيّاح الأجانب، فضلاً عن أنها باتت وجهة مفضلة للأعراس الهندية.

وخلال المراحل التي تشهد إقبالاً سياحياً ضعيفاً في أوقات الخريف وبداية الموسم الشتوي، تمتلأ فنادق أنطاليا الفاخرة وذات النجوم الخمسة، بآلاف الهنود الذين جاؤوا لإحياء حفلات زفافهم وفقاً لعاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم.

وتبلغ قيمة قطاع الأعراس الهندية حوالي 60 مليار دولار، فيما تسعى تركيا لاحتلال موقع قوي في هذا القطاع، لاسيما وقد خطت خطوات كبيرة فيه خاصة خلال العامين الماضيين.

ويبذل أصحاب القطاعات السياحية والترفيهية في تركيا بشكل عام وأنطاليا بشكل خاص، جهوداً خاصة لجذب المزيد من الأعراس الهندية التي تستمر 3 أيام و3 ليال.

وقال بونيات أوزبك، مدير المشروعات في شركة "إنفينتوم غلوبال" السياحية المنظمة للأعراس في أنطاليا، إنهم أمضوا موسماً جيداً هذا العام فيما يخص استضافة الأعراس الهندية.

وأوضح في حديثه للأناضول، أن اهتمام الهنود بإقامة حفلات زفافهم في تركيا، يتزايد عاماً بعد آخر.

وأضاف أنهم حققوا رقماً قياسياً هذا العام في استضافة الأعراس الهندية.

وأشار "أوزبك" إلى ضخامة السوق الهندي، مبيناً أن الأعراس الهندية المقامة في تركيا، تتركز بشكل عام في ولاية أنطاليا، إلى جانب إقامة بعضها في قضاء "بودروم" بولاية موغلا (جنوب)، وكبادوكيا التابع لولاية نوشهير وسط البلاد.

وأفاد أن موسم الأعراس الهندية في أنطاليا عادة ما يبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني ويتواصل حتى أبريل/نيسان من كل عام، حيث تكون هذه الأشهر حارة في الهند، لذا يفضل الهنود المدن ذات درجات الحرارة المعتدلة أو الباردة قليلاً.

ولفت إلى أن سوق الأعراس الهندية تشكّل فرصة هامة لتركيا، مبيناً أنهم نجحوا حتى الآن بفضل فعاليات الترويج، بإيصال خدماتهم في مختلف الأوساط الهندية التي تنوي إقامة حفلات زفاف خارج بلادهم.

وتابع : "استضافت تركيا هذا العام، ولأول مرة في تاريخها، 20 عرساً هندياً. فيما كان هذا الرقم خلال العام الماضي، حوالي 13. وتعد هذه الزيادة هامة إذ إنها الأولى من نوعها وبمثابة رقم قياسي في تركيا، بالنسبة للأعراس الهندية."

وأعرب "أوزبك" عن سعادتهم إزاء الإقبال المتزايد على إقامة الأجانب حفلات زفافهم في تركيا خلال الأعوام الأخيرة.

وأردف: "في حال نجحنا في الترويج بشكل جيد لخدماتنا، من المحتمل أن ترتفع أعداد الأعراس الهندية المقامة في تركيا، إلى ما بين 300-500 عرس سنوياً. إذ إن الهنود يقيمون سنوياً حوالي 10 آلاف حفل زفاف لهم خارج بلادهم."

وفيما يخص تكلفة الأعراس الهندية، قال "أوزبك" إنها تكون مكلفة وثرية جداً، مضيفاً: "تبدأ تكلفة الأعراس الهندية من نصف مليون دولار، وتصل إلى 100 مليون دولار، مع عدم وجود سقف محدد لهذه المصاريف."

وتطرّق إلى قوة البنية التحتية السياحية لتركيا، مؤكداً اعتزامهم الحصول على أكبر نصيب ممكن من الأعراس الهندية المقامة خارج الهند.

واختتم "أوزبك" حديثه بالإشارة إلى احتمال تضاعف أعداد الأعراس الهندية المقامة في تركيا في حال تقديم الأخيرة تسهيلات فيما يخص تأشيرات الدخول للهنود القادمين إليها لهذا الغرض.