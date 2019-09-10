تركيا تستهدف استقبال 50 مليون سائح خلال 2019

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تستهدف استقبال 50 مليون سائح خلال العام الحالي.

جاء ذلك في كلمة له خلال استقبال وفد أمريكي برئاسة وزير التجارة ويلبر روس بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال أردوغان "نستهدف استقبال 50 مليون سائح هذا العام، والمؤشرات تؤكد أن أعداد السياح ستتجاوز الرقم".

ووصل عدد السياح الأجانب في تركيا إلى 24.7 مليون سائح خلال أول 7 شهور من 2019، محققا زيادة بنسبة 14.11 بالمئة على أساس سنوي.

وحقق قطاع السياحة في تركيا خلال 2018، رقما قياسيا بـ40 مليون سائح أجنبي، وفق أرقام رسمية، منهم قرابة 12 مليونا زاروا إسطنبول.

وبلغت العائدات السياحية خلال 2018، نحو 30 مليار دولار، وسط توقعات بنموها بنسبة 10 بالمئة بنهاية العام الجاري.

وحول العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، دعا أردوغان المستثمرين الأمريكيين لزيادة استثماراتهم في بلاده، مضيفا أنهم مستعدون لتقديم الدعم اللازم لهم.

وقال "أدرجنا ضمن أجندتنا مع ترامب بدء محادثات التجارة الحرة ونأمل رؤية المزيد من الشركات الأمريكية المستثمرة في بلادنا".

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 20 مليار دولار وهذا الرقم أقل بكثير من إمكانيات البلدين.

وشدد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار، مشيرا أنه بدأوا القيام بأولى الخطوات لتحقيق هذا الهدف.

وذكر أردوغان أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في تركيا، وأنهم مستعدون لتقديم الدعم اللازم لهم والاستفادة من المزايا والبنية التحتية والطاقة الشبابية والمتعلمة في تركيا.