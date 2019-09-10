مائدة إفطار "وان" العامرة تسعى للحصول على اعتراف اليونسكو

تسعى مدينة "وان" التركية الواقعة في شرق البلاد، للحصول على اعتراف اليونسكو بمائدة إفطارها العامرة بما لذ وطاب من المأكولات المشهورة على المستوى الوطني. ويرغب السكان المحليون في الحصول على تصريح للترويج لـ "إفطار وان" على المستوى الدولي لجذب عشاق الأطباق المحلية الذين يحلمون بتذوق فنون المطبخ التركي.

وقد بذلت السلطات المحلية جهوداً حثيثةً للحصول على الاعتراف بوجبة الإفطار التي تعد مائدةً بصريةً مفتوحةً بقدر ما هي مثيرة للشهية والذوق، وتجذب الناس من أقصى مناطق تركيا إلى المدينة لتذوق حوالي 20 طبقاً مختلفاً. واليوم، أصبحت معظم المدن التركية تستضيف أنواعاً من إفطار "وان" أو مطاعم متخصصة بتقديم إفطار تلك المدينة المبدعة في مأكولاتها، لكن قاعات الإفطار الأصلية في المدينة تظل الأكثر شعبية.

يتكون إفطار "وان" من أطباق متنوعة، لكن ألذها وأشهرها هو الجبن بالأعشاب "otlu peynir"، ونوع لذيذ فاخر من العسل يسمى "karakovan balı"، و"murtuğa" وهو طبق مصنوع من الدقيق والزبدة والبيض، و"kavut" وهو طبق مشهور آخر يتكون من الحبوب المقلية والمطحونة المخلوطة بالزبدة.

يذكر أن إفطار "وان" قد سجل بالفعل رقماً قياسياً في موسوعة غينيس عام 2014 لأكبر مائدة إفطار في العالم ضمت 51.793 شخصاً، وتلقت الشركات المحلية على إثر ذلك الحدث، براءة اختراع من هيئة براءات الاختراع التركية كمصادقة على الإفطار. وتخطط غرفة تجارة "وان" أيضاً للإعلان عن يوم الإفطار العالمي مع سلسلة من الأحداث ستنطلق في اليوم ذاته في تاريخ معين من السنة بهدف الترويج لتناول هذا الإفطار الشهي.