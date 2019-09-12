900 ألف سائح يزورون "صفران بولو" التاريخية شمالي تركيا منذ بداية العام

تحظى مدينة "صفران بولو" التاريخية في ولاية قره بوك، شمال تركيا، بإقبال كبير من جانب السياح المحليين والأجانب لزيارة معالمها الجميلة.

وتتميز صفران بولو البالغ عدد سكانها 50 ألف نسمة، بمنازلها التاريخية المبنية بين القرنين الثامن عشر والعشرين، من ثلاثة طوابق عمومًا وتحتوي على 6-8 غرف.

وتمكنت المدينة، المدرجة على قائمة التراث العالمي، من الحفاظ على عمارتها العثمانية وحياتها اليومية وثقافتها، وهي بمثابة متحف هواء طلق بخاناتها وحماماتها وبيوتها ومساجدها وجسورها وسبل المياه فيها.

وزار صفران بولو خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 900 ألف سائح أجنبي ومحلي، بزيادة قدرها 5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والرقم المذكور يعادل 18 ضعف عدد سكانها.

وقال فاتح أوركماز أر، قائمقام صفران بولو، إن السياحة في المدينة شهدت قفزة نوعية خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وأشار أوركماز أر إلى أن عدد السياح المحليين والأجانب الذين زاروا صفران بولو خلال الأشهر الثمانية الماضية بلغ 900 ألف.

وأعرب عن توقعه بتجاوز عدد الزوار، المليون سائح حتى نهاية العام، موضحًا أن السياح وعشاق التصوير يزورون السوق القديمة خصوصًا في فصل الشتاء.

وأُدرجت "صفران بولو" بكاملها، على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في 17 ديسمبر/كانون الأول 1994، وهي المدينة التركية الوحيدة الحاصلة على هذه الصفة.

وتستمد "صفران بولو" اسمها من زهرة "الزعفران" التي تنبت فيها بكثرة.