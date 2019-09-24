ولاية "بتليس" التركية تدهش زوارها بفنون العمارة السلجوقية

تقع مدينة "بتليس" النابضة بالحياة وسط واحة خضراء في الجزء الجنوبي الشرقي من تركيا.

تبرز الحجارة الداكنة الموجودة في المنطقة بكثرة، في هندستها المعمارية بوضوح، وتعد الآثار الحجرية البديعة الموجودة في المدينة خير شاهد على ذلك، مثل مدرسة "شريف خان" الدينية، والمسجد الكبير الذي يعود للقرن الثاني عشر، والمسجد السلجوقي "غوك ميداني"، والمسجد العثماني "شرفية".

يعتبر مركز "نمرود" للتزلج في ولاية تطوان من أشهر المنتجعات الشتوية التي تضم أحد أطول مسارات التزلج في تركيا.

تقع على أحد جوانب المنتجع بحيرة "كراتير" وهي ثاني أكبر بحيرة في العالم، أما بحيرة وان الجميلة فتقع على الجانب الآخر منه.

يمكن للزوار ركوب عبارة مائية أو سفن خاصة لنقل الركاب من "تطوان" الواقعة على الشاطئ الغربي لبحيرة وان على بعد 25 كم شمال شرق بتليس، وصولاً إلى مدينة وان.

كما تقع أطلال مدينة "أخلاط" ((Ahlat الأثرية ذات الأهمية الفنية والثقافية، على بعد 44 كم شمال ولاية "تطوان" على الشاطئ الغربي لبحيرة وان، وتجدها اليوم منتشرة بين المباني الحديثة بانسجام يذكر بعراقة المكان.

تقدم العديد من الضرائح الموجودة في المنطقة لمحة شاملة عن الهندسة المعمارية السلجوقية وفنونها، ولا سيما الضريح الكبير، وضريح "بايندر"، وضريح "حسن باشا"، و الضريح المزدوج.

ويعود تاريخ شواهد القبور الفريدة الموجودة في المقبرة السلجوقية إلى القرن الثاني عشر.

وتوفر منشآت "أخلاط" الحديثة للزوار، أماكن إقامة سياحية على ضفاف البحيرة وكذلك مرافق شاطئية ومطاعم.

سيقودك تجوالك حول البحيرة إلى منطقة "عادل جواز" (Adilcevaz) حيث يقع المسجد السلجوقي الكبير، المبني من الحجارة البركانية الداكنة التي تمثل الهوية المعمارية لهذا المكان، والواقع على شاطئ البحيرة.

وعلى بعد 10 كيلومترات إلى الغرب من "عادل جواز"، تقع قلعة "كف" (Kef)، وبالقرب منها يوجد معبد "خلدي" (Haldi) الأورطي الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع قبل الميلاد.

تعرض المصنوعات اليدوية الأثرية المأخوذة من هذا الموقع في متحف الحضارات الأناضولية في أنقرة، كما يتم عرض بعض قواعد الأعمدة الأثرية في ساحة مدرسة "عادل جواز" الثانوية.