مرمريس التركية تستضيف حفل زفاف نجم الكرة الإنجليزي ريو فرديناند

عقد لاعب خط الوسط الإنجليزي ريو فرديناند وخطيبته كيت رايت أمس الجمعة قرانهما في حفل زفاف فخم في مدينة مرمريس بجنوب غرب تركيا.

وأقيم حفل الزفاف في فندق D'Maris Bay الفاخر الواقع في منتصف الطريق بين مرمريس و داتشه.

وصرح والي مرمريس محمد أوكتاي أنه أجرى حفل زفاف الزوجين الليلة الماضية أمام حشد من الضيوف. وقال أوكتاي "أخبرني كل من الزوجين والضيوف أنهم استمتعوا كثيرا بمرمريس وقضوا أوقاتا جميلة". وقال فرديناند إنهم سيزورون مرمريس في السنوات القادمة أيضا".

وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن المنظمين ألزموا الضيوف بتسليم هواتفهم المحمولة قبل حضور حفل الزفاف لمنع أي تسريب للصور.

وتعود علاقة فرديناند ذو الـ 40 عامًا، ورايت البالغة من العمر 27 عامًا، والنجمة السابقة لأوبرا The Only Way Is Essex TOWIE إلى عامين من تاريخ اليوم.

وتوفيت ريبيكا زوجة فرديناند السابقة جراء إصابتها بسرطان الثدي في مايو 2015، مما دفع فرديناند لاعتزال كرة القدم. وكان للزوجين ثلاثة أطفال لورينز (11) وتيت (9) وتيا (7).