ألوان الخريف الساحرة تضفي جاذبية خاصة على غابات البحر الأسود

اكتست غابات مناطق شرقي البحر الأسود، شمال غربي تركيا، بألوان الخريف، وسط بدء عودة السكان من الهضاب إلى المدن.

ولاية دوزجة المطلة على البحر الأسود شمال غربي تركيا، تضم سلسلة من الغابات الطبيعية والجبال والهضاب الشهيرة، حيث تستقبل العديد من الزوار المحليين وآخرين قادمين من خارج الولاية.

الهضاب المرتفعة عن سطح البحر نحو ألف و800 متر، تعيش فصلين في نفس الوقت، وهي تشهد الآن تغيراً في ألوانها من الخضار إلى الصفار والبني بفعل حلول موسم الخريف.

وفي الوقت الذي يعود فيه السكان المحليون من الهضاب إلى المدن، يحل محلهم عشاق الطبيعة والتصوير، ممن يحرصون على التقاط مشاهد الخريف الجذّابة.

وتغلب على المنطقة، مناظر الزهور المتفتحة، والمساحات الخضراء الشاسعة، بالإضافة إلى البحيرات المنتشرة في كل زاوية منه.