شلال "غوكسو" في قونية يشكل وسط الطبيعة لوحة ذات ألوان زاهية

تسحر منطقة شلال "غوكسو" بولاية قونيا وسط تركيا، زوارها خلال فصل الخريف، بفضل طبيعتها البكر، وأخدودها، وغطائها النباتي المتنوع.

وأصبح الشلال المسمى أيضًا "ير كوبرو" البالغ ارتفاعه 60 مترا، الواقع على بعد 23 كيلومترًا عن قضاء هاضم في قونيا، مقصدا للسياح المحليين والأجانب من عشاق الطبيعة ومحبي التصوير وخاصة خلال الخريف الذي ترسم فيه الأشجار لوحة طبيعية متنوعة الألوان.

وفي حديث للأناضول، أوضح الزائر أرنغين ديرغن، أنه كان يرى الشلال من خلال الصور فقط، قائلًا: "مع الألوان التي يرسمها الخريف على الأشجار، شكلت المنطقة غطاءاً نباتيًا متلونًا أحببته جدًا، وسأتي كثيرًا إلى المكان مستقبلًا".

بدوره، ذكر المصور رمضان يلماز، أن للشلال بنية جيولوجية مثيرة للاهتمام، جذبت الكثير من السياح المحليين والأجانب.

وأضاف:" نهر غوكسو الذي يعد من أهم أنهار منطقة الأناضول، يعبر منطقة "يرلي كوبرو" ويدخل في مغارة ويختفي فيها، فضلًا عن وجود نهر أقار سو الذي يتحد مع غوسكو مشكلان منظرًا طبيعيًا خلابًا قبل أن يصب في البحر المتوسط".