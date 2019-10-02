أنطاليا التركية تستقبل 13 مليون زائر أجنبي منذ بادية 2019

استقبلت مدينة أنطاليا التركية، المطلة على البحر المتوسط، 13 مليون و5 آلاف و193 سائحا أجنبيا، خلال 9 أشهر.

وبحسب معطيات مديرية الثقافة والسياحة، وصل العدد المذكور من السياح إلى الولاية عبر مطاري "أنطاليا" و"غازي باشا"، خلال الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني و30 سبتمبر/أيلول 2019.

وذكرت المعطيات، أن هذا يشكل ارتفاعا بنسبة 16 بالمئة مقارنةً مع السنة الماضية، حيث زار المدينة 11 مليون و189 ألف و758 سائحا أجنبيا.

وبلغ عدد السياح الروس خلال الفترة المذكورة، 4 ملايين و752 ألف و660، بارتفاع نسبته 14 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 4 ملايين و171 ألف و104.

واحتل السياح الألمان المرتبة الثانية بعد الروس في صدارة قائمة الوافدين إلى أنطاليا، وبلغ عددهم مليونين و85 ألف و83، ثم الأوكرانيون بـ 726 ألف و602، والبريطانيون بـ 623 ألف و501.