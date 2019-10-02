افتتاح متحف فريد للشوكولاته في صفران بولو

التجول في المتاحف متعة بحد ذاته، ولكن ماذا عن التجول في متحف للشوكولاته؟ لا شك أنه متعة من نوع خاص تجمع بين اللذة والتاريخ وبديع الصنعة.

تشتهر مدينة "صفران بولو" الواقعة في منطقة البحر الأسود في ولاية "كارابوك" شمال تركيا، بهندستها المعمارية العثمانية، وجمال طبيعتها وصفائها الذي يندر أن تجد مثيله في القرن الحادي والعشرين. ومؤخراً أصبحت المدينة مقراً لمصنع شوكولاته يضم في أحد أجزائه متحفاً مميزاً، يقدم معروضاتٍ مصنوعةً من الشوكولاته تحكي جزءاً من تاريخ المدينة، بالإضافة إلى شخصيات مؤثرة مرّت على تركيا في مراحل زمنية مختلفة.

صاحب مصنع الشوكولاته ومؤسس المتحف، "مسعود كرملي" تخرج من أكاديمية الشوكولاته في بلجيكا قبل عدة أعوام، وأراد أن ينقل خبرته إلى مسقط رأسه "صفران بولو". فقرر بناء مصنع للشوكولاته في المنطقة، وحوّل جزءاً منه إلى متحفٍ يستضيف الزوار ممن تجتذبهم الأفكار اللذيذة والممتعة.

يتميز المتحف بعرض نماذج من معالم المنطقة بما في ذلك منازل "صفران بولو" الشهيرة، وبرج الساعة، وكهوف منجيليس، والشرفة الزجاجية، ومسجد "صفران بولو"، وجميعها مصنوعة من الشوكولاته. كما يعرض المتحف منحوتات من الشوكولاته لكبار السياسيين المؤثرين في تاريخ الجمهورية التركية، مثل مصطفى كمال أتاتورك، وعدنان مندريس، وبولنت أجاويد، وتورغوت أوزال، وسليمان ديميريل، ورجب طيب أردوغان.

في حديثه للصحفيين عند افتتاح المتحف، قال "كرملي" إنه استهلك 4.5 طن من الشوكولاته لصناعة معروضات المتحف، وأن هدفه النهائي هو إدخال البهجة لقلوب الناس، حتى ولو لفترة قصيرة. وأضاف: "رغبت أن يستمتع الناس بالشوكولاته وما صنعناه من الموديلات والتماثيل. أردنا أن نظهر للناس مدى جمال مدينتنا. ومن خلال هذا المتحف، يمكننا أن نتذكر كل الذين عملوا من أجل صفران بولو".