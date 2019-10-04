أخدود كوب قايا في "أوردو" التركية لوحة طبيعية ساحرة تستقطب الزوار

يجذب أخدود "كوب قايا" بقضاء "أولو بي" في ولاية أوردو المطلة على البحر الأسود شمالي تركيا، إليه السياح المحليين والأجانب بجماله الطبيعي، فضلًا عن العديد من ميزاته المختلفة التي يتمتع بها.

فالأخدود الموجود بحي "الأخوة" بالقضاء المذكور، يلفت إليه الأنظار بتكوينه وهيكله الطبيعي، وصخوره التي تشكلت بفعل تيار الماء، كما أنه يؤمن فرصة القيام بممارسة العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة.

وحتى في أشهر الصيف، تصل درجة حرارة مياه هذا الأخدود الذي يمتد لمسافة 2 كيلو متر، إلى 5 درجات مئوية، ويمثل بيئة ملائمة لاستضافة السياح الأجانب والمحليين، فضلا عن عشاق المغامرات.

كما أن صيد الأسماك بالصنانير أمر متاح في الأخدود الذي يعتبر كذلك مكانًا للاسترخاء والانتعاش في الأجواء الحارة.

من جانبها قالت التركية خيرية آل قايا يلماز، التي كانت تزور المكان، إن هذه أول مرة تأتي فيها للمنطقة، مشيرة إلى أنها استمتعت كثيرًا بالأخدود، وتأثرت بشدة من جماله.

تقول التركية، خيرية آل قايا يلماز، التي كانت تزور المكان: "الأخدود تحفة طبيعية بكل ما تحوي الكلمة من معنى، ولا أعتقد أنني شاهدت من قبل مكانًا بهذه الروعة. فحقًا المكان هنا بهيكله الطبيعي يخطف القلوب والعيون من أول نظرة".