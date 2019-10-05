الغرف الصخرية بـتونج إيلي التركية لوحة فنية رسمها التاريخ

يشتهر قضاء "تشميش غزاك" التابع لولاية "تونج إيلي" شرقي تركيا، بغرفه الصخرية التاريخية المعروفة بـ "خلايا الدراويش".

الغرف محفورة في واجهة جبل صخري يقع أعلى وادي "طهار"، وتشكل لوحة فنية تمزج جمال الطبيعة بعبق التاريخ.

ويبلغ عدد الغرف 20، فيما يبلغ عرض الواحدة منها 2.5 متر، وعمقها 1.7 متر.

وفي حديثه للأناضول، أشار قائمقام القضاء هارون كازاز، أن "تشميش غزاك" أحد الأماكن التي ينبغي زيارتها والتعرف على تاريخها وطبيعتها وشعبها وثقافتها.

وقال: "تشتهر منطقتنا بتراثها العريق، حيث يعود تاريخ الغرف إلى عصور قديمة، وكانت مأهولة سابقا بالسكان".

وأضاف: "لدينا قرابة 40 أثرا تاريخيا مسجلا، وتستقطب المنطقة سياحا قادمين لزيارة الغرف الصخرية، المعرفة أيضا باسم خلايا الدراويش".