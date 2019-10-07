حديقة "كيوتو" اليابانية في قونيا.. جسر صداقة بين بلدين

تعدّ حديقة "كيوتو" اليابانية في ولاية قونية وسط تركيا، جسر أخوة وصداقة بين سكان المدينتين، ووجهة لجذب السيّاح إلى الولاية.

وافتُتحت الحديقة عام 2010 من قبل بلدية قونية الكبرى، بهدف تطوير علاقات الصداقة والأخوة بين الولاية التركية، ومدينة "كيوتو" اليابانية.

الحديقة التي تمتد على مساحة 36 ألف متر مربع، تجذب سنوياً زوارا من داخل وخارج قونية، فضلاً عن السياح الأجانب، حيث تساهم في تنشيط الحركة السياحية في الولاية.

وتضم الحديقة بحيرات تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع وتحوي بداخلها أسماكا تم جلبها من اليابان، فيما تم تصميم الحديقة بكاملها وفق الطراز الياباني.

كما تعدّ الحديقة التي تضم مطاعم ومقاهي ومنشآت ترفيهية أخرى، وجهة مفضلة للسياح اليابانيين القادمين إلى قونية، إلى جانب عشاق التصوير.

وفي حديثه للأناضول، قال ناجي صاري، إنه يواصل المجيء إلى الحديقة منذ زمن طويل، ليتجول فيها ويقضي الوقت برفقة طفله.

وأعرب المواطن التركي عن إعجابه بالحديقة التي قال إنها تدفع زائرها للشعور وكأنه في اليابان.