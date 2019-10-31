إيرادات السياحة في تركيا ترتفع بنسبة 22٪ في الربع الثالث من العام الحالي

أعلن معهد الإحصاء التركي (TurkStat) اليوم الخميس أن دخل السياحة في تركيا قفز إلى 14.03 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام.

وأظهرت البيانات أن إيرادات السياحة في الربع الثالث من البلاد ارتفعت بنسبة 22٪ على أساس سنوي، مرتفعة من 11.5 مليار دولار.

وذكر المعهد: "بينما تم الحصول على 82.1٪ من هذا الدخل (باستثناء خدمات التجوال عبر المراسي البحرية وخدمة GSM) من الزوار الأجانب، تم الحصول على 17.9٪ من المواطنين المقيمين في الخارج".

وشكلت النفقات الفردية ما يقرب من 9.9 مليار دولار من إجمالي إيرادات السياحة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، في حين أن 4.1 مليار دولار جاءت من نفقات الرحلات السياحية.

واستقبلت تركيا أكثر من 21.6 مليون زائر في الربع الثالث، بزيادة قدرها 15 ٪ على أساس سنوي - 85.3 ٪ من الأجانب و 14.7 ٪ من المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج. وزار تركيا أكثر من 41 مليون سائح في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

كما ارتفعت أرباح البلاد من السياحة في الربعين الأولين من العام، بنسبة 4.6٪ في الربع الأول و 13.2٪ في الربع الثاني.