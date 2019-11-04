الثلج يضفي رونقاً شتوياً على جمال محمية "البحيرة السوداء" في أرتفين التركية

أضفت الثلوج جمالاً آخر على محمية "بورجكا قرة غول" بولاية آرتفين شمال شرقي تركيا، إلى جانب جمالها الطبيعي والذي جعلها تدخل قائمة "الجنان الخفية" في تركيا.

ومع حلول موسم الشتاء، اكتست الحديقة الواقعة شمال شرقي تركيا، حلة الثلج البيضاء.

الحديقة التي استقبلت هذا العام، 150 ألف سائح، تبعد حوالي 27 كيلومتراً عن مركز " بورجكا"، وتضم أيضاً بحيرة تشكّلت قبل أعوام إثر انسداد نهر صغير في المنطقة بكتلة ترابية.

قرة غول، وتعني "البحيرة السوداء"، تجذب طيلة العام عددًا كبيرًا من عشاق الطبيعة والهدوء.

وللوصول إلى قمة في المنطقة على ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر، لا بد من المرور بوادٍ داخل الحديقة، مكتظ بالأشجار التي تلونت بألوان الخريف.

وفي نهاية الوادي، يستقبل بياض الثلج زوار الحديقة الطبيعية، وقد حوّل الغابات إلى ثوب أبيض.